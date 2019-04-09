2019-04-09T09:36:18+03:00
Общество

Трудовые заслуги работников Тверской области отметили на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении»
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Поздравляем!Поздравляем!Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Трудовые заслуги работников промышленности и образования Тверской области отметили в распоряжении «О поощрении», которое подписал Президент России Владимир Путин.

Благодарность объявлена начальнику полиграфического цеха Сергею Гребневу. В это сфере он трудится уже более 20 лет. С участием Сергея был внедрен высокий экологический стандарт в технологической цепочке предприятия. Результат работы специалиста получил высокую оценку на мировом уровне. Также Сергей участвует в проектах корпоративного учебного цента по подготовке молодых рабочих.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ была объявлена учителю гимназии №7 Торжка, Почетному педагогу России Людмиле Лапичиной. Людмила Ивановна – преподает английский язык. За последние пять лет средний тестовый балл на ЕГЭ у ее учеников вырос и составил 79 баллов. Ее воспитанники постоянные участники и призёры научно-практических конференций и олимпиад.

Почетной грамотой Президента РФ награждена учитель математики Тверской школы-интерната № 2 Светлана Чистякова. Она работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагог разработала учебно-методические пособия и успешно применяет их на занятиях, адаптировала программы по математике и информатике для своих учеников.

С этим событием жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области двух человек привлекли к ответственности за нарушения при банкротстве
Мужчина на пешеходном переходе в Твери показывал водителям фокусы
В марте в Тверской области подорожали овощи, макароны и кондитерские изделия
Жительница Тверской области взяла кредит, сообщив ложные данные о своей зарплате
Девушка перевела себе на карту деньги собутыльника в Тверской области
Парковочное место для козлов появилось в Твери
В рамках театрального фестиваля "Играем вместе" в тверском ТЮЗе состоится премьера нового спектакля
16 лет назад не стало Александра Белоусова, первого мэра Твери
26 представителей Тверской области поедут на форум "Таврида 5.0"
За мат в магазине арестовали жителя Твери
Подорожает проезд по скоростной трассе М-11 в Тверской области
Пьяный мужчина избил уборщицу в парикмахерской Твери
Конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская» в 52-ой раз пройдет в Твери
Тверские артисты и музыканты принимают участие в концертах памяти Андрея Дементьева в Израиле
Жители Тверской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Бывший военнослужащий из Твери осужден за рассылку порнографии детям
Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга приедут на конференцию по детскому здоровью в Тверь
Прокатиться на новой карусели в Горсаду Твери можно будет уже в середине апреля
Ранее судимого жителя Тверской области подозревают в краже
Большая выставка из фондов промышленно-экономического колледжа открывается в Твери
Двоих детей уже покусали клещи в Тверской области
В Тверской области пройдет "Библионочь"
Бездомный мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Тверской области
Мужчина во время ссоры убил 66-летнюю женщину в Тверской области
Тверской боец стал чемпионом ЦФО по смешанному боевому единоборству ММА
Несовершеннолетний ребенок пострадал в ДТП в Твери
Пешеходный мост в Тверской области просел практически до уровня воды
Итоги выходных: четыре автомобиля вылетели с дорог Тверской области в кювет