Трудовые заслуги работников Тверской области отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-09T09:36:18+03:00

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Трудовые заслуги работников промышленности и образования Тверской области отметили в распоряжении «О поощрении», которое подписал Президент России Владимир Путин.

Благодарность объявлена начальнику полиграфического цеха Сергею Гребневу. В это сфере он трудится уже более 20 лет. С участием Сергея был внедрен высокий экологический стандарт в технологической цепочке предприятия. Результат работы специалиста получил высокую оценку на мировом уровне. Также Сергей участвует в проектах корпоративного учебного цента по подготовке молодых рабочих.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ была объявлена учителю гимназии №7 Торжка, Почетному педагогу России Людмиле Лапичиной. Людмила Ивановна – преподает английский язык. За последние пять лет средний тестовый балл на ЕГЭ у ее учеников вырос и составил 79 баллов. Ее воспитанники постоянные участники и призёры научно-практических конференций и олимпиад.

Почетной грамотой Президента РФ награждена учитель математики Тверской школы-интерната № 2 Светлана Чистякова. Она работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагог разработала учебно-методические пособия и успешно применяет их на занятиях, адаптировала программы по математике и информатике для своих учеников.

С этим событием жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU