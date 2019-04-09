2019-04-09T09:09:39+03:00
Общество

26 представителей Тверской области поедут на форум "Таврида 5.0"

Это молодежный форум для талантливых и творческих специалистов
Виктория ФОМИНА
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Всего форум объединит около 30 000 творческих человекВсего форум объединит около 30 000 творческих человекФото: Роман ЗЛОБИН
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26 талантливых деятелей культуры и искусства от Тверской области в 2019 году примут участие в молодёжном форуме «Таврида 5.0». Ранее квота для региона не превышала трёх человек.

Чтобы попасть на мероприятие необходимо пройти регистрацию, выполнить творческое задание и пройти очное собеседование.

В 2019 году «Таврида 5.0» будет проходить на полуострове Крым в два этапа, организовано 15 образовательных смен. Первый этап начнется уже в мае. Его участники будут заниматься благоустройством территорий форума и фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA». Также молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры будут участвовать в отборе на хакатон «Города» и в проектном офисе по строительству образовательного центра «Таврида», волонтеры и тим-лидеры пройдут профессиональное обучение, медиакоманда – тренинг.

Второй этап стартует в июне. Он включает в себя шесть образовательных смен для рэп-музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, художников, режиссёров и других молодых профессионалов.

Всего форум объединит около 30 000 творческих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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