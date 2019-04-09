За мат в магазине арестовали жителя Твери
Пьяный мужчина стал ругаться в присутствие полицейских
Мужчина не смог совладать с эмоциямиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Заволжском районном суде Твери назначили наказание мужчине, который нарушил общественный порядок.
6 апреля местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин "Волжанка". Там он стал демонстративно и громко нецензурно ругаться в присутствии сотрудников полиции.
Стражи правопорядка сделали мужчине замечание, но тот проигнорировал все требования.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. За выражение неуважения к обществу его адресовали на трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU