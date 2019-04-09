2019-04-09T08:12:20+03:00
Общество

Подорожает проезд по скоростной трассе М-11 в Тверской области

Сезонные тарифы вводятся с 15 апреля по 13 октября 2019 года
Виктория ФОМИНА
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Проезд по платной трассе подорожаетПроезд по платной трассе подорожаетФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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С 15 апреля по 13 октября 2019 года на платной дороге М-11, которая проходит через Тверскую область, повысится тариф. Стоимость проезда увеличится из-за индексации, а также в связи с сезонными изменениями.

В «Автодоре» уточнили, что без изменений останется тариф на проезд по участку 58 – 97 км трассы М-11 в Московской области.

Но тариф проезда от 208 до 543 км, от Твери до Великого Новгорода изменяется. При оплате наличными или банковской картой для транспортных средств 1-ой тарифной группы водители легковых автомобилей заплатят 770 рублей, а грузовых – 1030 рублей.

Сэкономить автомобилисты смогут при проезде всего маршрута по транспондеру «T-pass». Стоимость проезда по нему через М-11 от Твери до Великого Новгорода (участок в 337 км), составит 462 и 618 рублей для легковых и грузовых автомобилей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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