Подорожает проезд по скоростной трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-09T08:12:20+03:00

Сезонные тарифы вводятся с 15 апреля по 13 октября 2019 года

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С 15 апреля по 13 октября 2019 года на платной дороге М-11, которая проходит через Тверскую область, повысится тариф. Стоимость проезда увеличится из-за индексации, а также в связи с сезонными изменениями.

В «Автодоре» уточнили, что без изменений останется тариф на проезд по участку 58 – 97 км трассы М-11 в Московской области.

Но тариф проезда от 208 до 543 км, от Твери до Великого Новгорода изменяется. При оплате наличными или банковской картой для транспортных средств 1-ой тарифной группы водители легковых автомобилей заплатят 770 рублей, а грузовых – 1030 рублей.

Сэкономить автомобилисты смогут при проезде всего маршрута по транспондеру «T-pass». Стоимость проезда по нему через М-11 от Твери до Великого Новгорода (участок в 337 км), составит 462 и 618 рублей для легковых и грузовых автомобилей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU