Конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская» в 52-ой раз пройдет в Твери
12 и 13 апреля в Твери в 52-ой раз пройдет областной открытый конкурс любительских видеофильмов «ЗЕМЛЯ ТВЕРСКАЯ». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ).
Главная задача фестиваля - представить фильмы, которые отражают яркое восприятие мира и подталкивают к изучению родного края. Говоря словами организаторов: "Фильмы кинолюбителей – это творческая летопись Тверского края".
В этом году участниками фестиваля станут видеостудии и отдельные авторы из 22 районов и городов Тверской области. В конкурсной программе заявлены картины разных жанров. Оценивать работы будет профессиональное жюри.
Победителей наградят дипломами и призами. Автору лучшего фильма 52-го областного конкурса любительских видеофильмов «Земля Тверская» будет присуждено «Гран-при».
Программа конкурса:
12 апреля
10:00-10:20 - Открытие конкурса
10:20-18:00 - Просмотр конкурсной программы
13 апреля
10:00-11:00 - Внеконкурсный показ
11:00-13.00 - Мастер-классы. Разбор конкурсной программы
14.00 - Закрытие конкурса. Награждение победителей.
ТОДНТ, ул. Советская, 42.
Вход свободный.
Вход на мероприятие свободный
ИСТОЧНИК KP.RU