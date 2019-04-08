2019-04-08T19:07:05+03:00
Звезды

Конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская» в 52-ой раз пройдет в Твери

Автору лучшего фильма будет присуждено Гран-при
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль пройдет в 52-ой разФестиваль пройдет в 52-ой раз
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12 и 13 апреля в Твери в 52-ой раз пройдет областной открытый конкурс любительских видеофильмов «ЗЕМЛЯ ТВЕРСКАЯ». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ).

Главная задача фестиваля - представить фильмы, которые отражают яркое восприятие мира и подталкивают к изучению родного края. Говоря словами организаторов: "Фильмы кинолюбителей – это творческая летопись Тверского края".

В этом году участниками фестиваля станут видеостудии и отдельные авторы из 22 районов и городов Тверской области. В конкурсной программе заявлены картины разных жанров. Оценивать работы будет профессиональное жюри.

Победителей наградят дипломами и призами. Автору лучшего фильма 52-го областного конкурса любительских видеофильмов «Земля Тверская» будет присуждено «Гран-при».

Программа конкурса:

12 апреля

10:00-10:20 - Открытие конкурса

10:20-18:00 - Просмотр конкурсной программы

13 апреля

10:00-11:00 - Внеконкурсный показ

11:00-13.00 - Мастер-классы. Разбор конкурсной программы

14.00 - Закрытие конкурса. Награждение победителей.

ТОДНТ, ул. Советская, 42.

Вход свободный.

Вход на мероприятие свободный

Вход на мероприятие свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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