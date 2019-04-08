2019-04-08T18:35:15+03:00
Здоровье

Жители Тверской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Эпидпорог в регионе не превышен
Виктория ФОМИНА
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Эпидпорог в регионе не превышенЭпидпорог в регионе не превышенФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Каждую неделю сотрудники регионального управления Роспотребнадзора подводят промежуточные итоги.

На 14 неделе (с 1 по 7 апреля) в Тверской области болеть жители стали значительно меньше. В целом по региону, а также по отдельным территориям, эпидемический порог не превышен. Показатели ниже предыдущей недели.

Напоминаем, что на улице сейчас самая опасная погода. Температура воздуха еще не такая теплая, чтобы переходить на легкую одежду, но уже достаточно нагрелась для клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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