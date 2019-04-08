2019-04-08T18:03:51+03:00
Происшествия

Бывший военнослужащий из Твери осужден за рассылку порнографии детям

Мужчина получил 12 с половиной лет колонии
Виктория ФОМИНА
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Мужчина получил 12,5 лет колонииМужчина получил 12,5 лет колонииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За совершение преступления против половой неприкосновенности осужден бывший военнослужащий из Твери. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Следствием было установлено, что с декабря 2017 года по март 2018 года подсудимый отправлял фото- и видеоматериалы сексуального характера двум малолетним девочкам. Делал он это как с мобильного телефона, так и с компьютера. С детей он требовал присылать в ответ свои кадры в обнаженном виде.

Мирненский гарнизонный военный суд Архангельской области признал мужчину виновным. Ранее он служил прапорщиком в учебном центре Академии ВКО имени Жукова в Твери.

Злоумышленника приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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