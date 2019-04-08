2019-04-08T17:31:03+03:00
Общество

Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга приедут на конференцию по детскому здоровью в Тверь

Они обсудят актуальные вопросы лечения детей младшего возраста
Виктория ТУШКОВА
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В Твери пройдёт конференция «Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации детей младшего возраста»В Твери пройдёт конференция «Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации детей младшего возраста»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 10 апреля, в конференц-зале Тверского государственного медицинского университета пройдёт научно-практическая конференция «Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации детей младшего возраста» - сообщает областной минздрав.

Докладчики - специалисты из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Они обсудят такие вопросы, как наследственный ангиоотёк – редкое заболевание с клиническими проявлениями в форме отёков; фундаментальное питание для детей раннего возраста; новые подходы к ведению детей с бронхиальной астмой и другие важные вопросы детского здоровья.

На конференцию соберутся заместители главных врачей по детству, врачи педиатры, дерматологи, оториноларингологи, детские гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты и врачи общей практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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