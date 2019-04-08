Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга приедут на конференцию по детскому здоровью в Тверь
В среду, 10 апреля, в конференц-зале Тверского государственного медицинского университета пройдёт научно-практическая конференция «Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации детей младшего возраста» - сообщает областной минздрав.
Докладчики - специалисты из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Они обсудят такие вопросы, как наследственный ангиоотёк – редкое заболевание с клиническими проявлениями в форме отёков; фундаментальное питание для детей раннего возраста; новые подходы к ведению детей с бронхиальной астмой и другие важные вопросы детского здоровья.
На конференцию соберутся заместители главных врачей по детству, врачи педиатры, дерматологи, оториноларингологи, детские гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты и врачи общей практики.
ИСТОЧНИК KP.RU