Прокатиться на новой карусели в Горсаду Твери можно будет уже в середине апреля

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-08T17:23:16+03:00

Аттракцион рассчитан на взрослых и детей от восьми лет

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В Твери в Городском саду скоро откроется новый аттракцион. Уже завершается его монтаж.

Новая карусель называется «Калипсо». Она рассчитана на взрослых и детей от восьми лет. Аттракцион состоит из оси с крутящимися вокруг качелями. Высота – почти пять метров, а диаметр по размеру ограждения – 14 метров. каждое сиденье делает 16 оборотов в минуту, а стрелы еще по шесть оборотов в минуту.

Аттракцион может вместить одновременно 24 человека. Прокатиться на нем можно будет уже в середине апреля. В дальнейшем планируется обновление детской зоны аттракционов.

В администрации Твери напомнили, что 11 апреля в прямом эфире о развитии тверских зон отдыха расскажет директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов.

ИСТОЧНИК KP.RU