Прокатиться на новой карусели в Горсаду Твери можно будет уже в середине апреля
В Твери в Городском саду скоро откроется новый аттракцион. Уже завершается его монтаж.
Новая карусель называется «Калипсо». Она рассчитана на взрослых и детей от восьми лет. Аттракцион состоит из оси с крутящимися вокруг качелями. Высота – почти пять метров, а диаметр по размеру ограждения – 14 метров. каждое сиденье делает 16 оборотов в минуту, а стрелы еще по шесть оборотов в минуту.
Аттракцион может вместить одновременно 24 человека. Прокатиться на нем можно будет уже в середине апреля. В дальнейшем планируется обновление детской зоны аттракционов.
В администрации Твери напомнили, что 11 апреля в прямом эфире о развитии тверских зон отдыха расскажет директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов.
ИСТОЧНИК KP.RU