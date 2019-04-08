2019-04-08T17:02:25+03:00
Происшествия

Ранее судимого жителя Тверской области подозревают в краже

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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За свой поступок мужчина ответит в судеЗа свой поступок мужчина ответит в судеФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Кимрского района Тверской области с заявлением о краже обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный через окно проник в его дачный дом, откуда затем похитил принадлежащее потерпевшему имущество.

Прибыв на место преступления силовики собрали улики, опросили соседей и возможных свидетелей, после чего принялись искать злоумышленника. В итоге был задержан и подозреваемый. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Кимр.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина будет доказана, он рискует провести в тюрьме ближайшие шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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