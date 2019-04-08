Большая выставка из фондов промышленно-экономического колледжа открывается в Твери

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-08T17:02:02+03:00

Сегодня в колледже студентов обучают самым востребованным профессиям Фото: Роман ЗЛОБИН

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С 10 по 27 апреля в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной будет работать выставка из фондов Тверского промышленно-экономического колледжа - сообщает региональное правительство. Экспозиция посвящена 100-летию старейшего профессионального образовательного учреждения Твери.

Пришедшие на выставку увидят более 300 исторических экспонатов, а также творческие работы студентов и преподавателей: живопись, фотографии, образцы парикмахерского искусства, дизайна и моделирования костюма.

В рамках выставки запланированы мастер-классы по фотосъёмке, парикмахерскому искусству и другим направлениям.

Среди выпускников колледжа – герои труда, руководители органов власти и предприятий, спортсмены-чемпионы России и мира. Сегодня здесь обучают таким специальностям, как «Информационные системы и программирование», «Экономика и бухгалтерский учет», «Дизайн», «Парикмахерское искусство» и другим востребованным профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU