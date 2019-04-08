2019-04-08T16:33:26+03:00
Звезды

В Тверской области пройдет "Библионочь"

Регион присоединяется к известной всероссийской акции в восьмой раз
Виктория ФОМИНА
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Для гостей подготовлена специальная программаДля гостей подготовлена специальная программаФото: Олег УКЛАДОВ
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Тверская область примет участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции «Библионочь». 19 апреля мероприятия запланированы в Тверской областной библиотеке имени Горького.

В этом году центральная тема акции: «Весь мир – театр!».

Для читателей и гостей библиотеки подготовлена специальная программа «В книжных декорациях». Посетителей ждут театральные постановки разных жанров, литературные конкурсы и викторины, мастер-классы, а также встречи с интересными людьми, чья жизнь неразрывно связана с театром.

Для юных участников акции готовится программа «Библиосумерки».

В «Библионочь» запланированы еще известные и популярные у читателей акции: «Запишись в библиотеку ночью!», «Ночь возвращённой книги». Кроме того, состоится экскурсия в книгохранилище с элементами квеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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