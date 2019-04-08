В Тверской области пройдет "Библионочь"
Тверская область примет участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции «Библионочь». 19 апреля мероприятия запланированы в Тверской областной библиотеке имени Горького.
В этом году центральная тема акции: «Весь мир – театр!».
Для читателей и гостей библиотеки подготовлена специальная программа «В книжных декорациях». Посетителей ждут театральные постановки разных жанров, литературные конкурсы и викторины, мастер-классы, а также встречи с интересными людьми, чья жизнь неразрывно связана с театром.
Для юных участников акции готовится программа «Библиосумерки».
В «Библионочь» запланированы еще известные и популярные у читателей акции: «Запишись в библиотеку ночью!», «Ночь возвращённой книги». Кроме того, состоится экскурсия в книгохранилище с элементами квеста.
ИСТОЧНИК KP.RU