Бездомный мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-08T16:00:09+03:00

С огнем на месте боролись шесть человек Фото: Ольга Крыльцова

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В Тверской области в ночь на 8 апреля произошел еще один пожар. В 03:25 дежурный получил сообщение, что на улице Заводской в поселке Охват Пеновского района Тверской области горит двухэтажный нежилой дом.

Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли к 10:45. На месте происшествия работали шесть человек из отделения пожарно-спасательной части № 45.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что пожар уничтожил крышу и повредил стены по всей площади. В 07:54 спасатели обнаружили в доме погибшего мужчину без определенного места жительства.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU