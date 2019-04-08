2019-04-08T16:00:09+03:00
Происшествия

Бездомный мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Тверской области

Причина возгорания устанавливаются
Виктория ФОМИНА
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С огнем на месте боролись шесть человекС огнем на месте боролись шесть человекФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области в ночь на 8 апреля произошел еще один пожар. В 03:25 дежурный получил сообщение, что на улице Заводской в поселке Охват Пеновского района Тверской области горит двухэтажный нежилой дом.

Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли к 10:45. На месте происшествия работали шесть человек из отделения пожарно-спасательной части № 45.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что пожар уничтожил крышу и повредил стены по всей площади. В 07:54 спасатели обнаружили в доме погибшего мужчину без определенного места жительства.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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