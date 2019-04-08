Мужчина во время ссоры убил 66-летнюю женщину в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-08T15:14:34+03:00

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В Тверской области утром 7 апреля было обнаружено тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти. Погибшую нашли в одной из квартир поселка Карачарово Конаково. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Удалось выяснить, что в ночь на 7 апреля погибшая поругалась с 34-летним приятелем дочери. Во время конфликта мужчина схватил нож и дважды ударил им пенсионерку в область груди. Женщина скончалась на месте преступления.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU