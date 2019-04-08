2019-04-08T14:50:44+03:00
Спорт

Тверской боец стал чемпионом ЦФО по смешанному боевому единоборству ММА

Евгений Морозов победил в весовой категории 77 кг
Виктория ФОМИНА
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Евгений Морозов стал первым тверским бойцом, кто стал чемпионом ЦФО по ММА Фото: областной спорткомитетЕвгений Морозов стал первым тверским бойцом, кто стал чемпионом ЦФО по ММА Фото: областной спорткомитет
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Тверской боец принял участие в чемпионате и первенстве ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). Состязания проходили в Смоленске с 3 по 5 апреля.

Евгений Морозов, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта международного класса по панкратиону (WPAF) завоевал «золото» первенства ЦФО по ММА в весовой категории 77 кг.

В областном спорткомитете рассказали, что Евгений уверенно одолел спортсмена из Московской области в 1/8 финала. Соперник по 1/4 финала снялся из-за травмы. Победил в полуфинале Морозов техническим нокаутом. В битве за «золото» он боролся с участником из Рязанской области. Финальный поединок Евгений закончил во втором раунде болевым приемом на руку.

Евгений Морозов стал первым тверским бойцом, кто стал чемпионом ЦФО по ММА. Теперь он выступит на чемпионате России, который пройдет с 3 по 5 мая в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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