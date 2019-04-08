Несовершеннолетний ребенок пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-08T14:26:40+03:00

В момент столкновения он был пристегнут ремнем безопасности

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В субботу, 6 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Авария случилась около 15.40 в районе дома №39, что на Волоколамском проспекте.

Установлено, что 52-летний водитель Volkswagen Transporter при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора врезался в Renault Modus.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал 7-летний пассажир Renault. Потерпевший доставлен в больницу. В момент столкновения ребенок находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU