2019-04-08T14:00:22+03:00
Общество

Пешеходный мост в Тверской области просел практически до уровня воды

Жители Конаково вынуждены буквально карабкаться на другой берег
Виктория ФОМИНА
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Женщинам и детям помогают мужчины Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"/Дмитрий ЧерныйЖенщинам и детям помогают мужчины Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"/Дмитрий Черный
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В Конаково Тверской области упал пролет пешеходного моста через реку Донховка. Ведет деревянное сооружение в старую часть города. При этом мост пользуется популярностью у местных жителей – через него можно быстро выйти с Первой набережной на улицу Строителей.

8 апреля в группе соцсети «Подслушано в городе Конаково» опубликовали фотографии моста и сообщили, что под одной из секций деревянного моста утонул державший конструкцию понтон. Мост частично просел. Но это не останавливает жителей. Они практически карабкаются по крутому склону, чтобы перейти на другой берег.

- Спасибо ребятам, которые сегодня нас буксировали. С ребёнком, со свекровью шли, сами бы не залезли ...ещё раз спасибо!, - делятся историями участники сообщества.

При этом некоторые жители отмечают, что подобное происходит каждый год. Мост просто падает из-за понижения уровня воды в реке.

Напомним, что этот мост ранее уже создавал проблемы местным жителям. В конце зимы конструкцию так перекосило, что некогда прямая дорожка стала напоминать зигзаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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