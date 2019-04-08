Итоги выходных: четыре автомобиля вылетели с дорог Тверской области в кювет

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-08T13:25:26+03:00

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В минувшие выходные на дорогах Тверской области произошло 12 ДТП, в результате четырех из них автомобили оказались за пределами проезжей части.

6 апреля около 07:30 на подъезде к Западной Двине 64-летний водитель автомобиля «Опель Астра» отвлекся при обгоне. Чтобы не задеть встречную машину, мужчина съехал с дороги на левую обочину. Но автомобиль перевернулся в кювете. Водителя госпитализировали в больницу.

В 15:30 с управлением «LADA 211440» не справилась 19-летняя девушка. На Осташковском шоссе в Ржеве машина съехала с дороги и врезалась в бетонный забор. Помощь девушке оказали на месте медики, которые проезжали мимо.

Около 16:00 автомобиль марки «CHERY А15» вылетел в кювет на дороге «Торжок - Высокое - Берново - Старица». В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 62-летний водитель не справился с управлением на прямом горизонтальном участке пути. Машина упала в воду и перевернулась на крышу. Водитель скончался на месте аварии до приезда сотрудников оперативных служб.

7 апреля около 12:30 48-летний водитель ехал на неисправном автомобиле «ВАЗ-21104» по дороге «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна». На 163 километре у машины произошел излом задней балки. Водитель не справился с управлением, и машина, вылетев в кювет, опрокинулась. В больницу была госпитализирована 44-летняя пассажирка.

Машина вылетела с дороги Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU