2019-04-08T12:54:34+03:00
Общество

Спасатели в Тверской области сняли с дерева еще одного котенка

Котейка два дня сидел на высоте четвертого этажа
Виктория ФОМИНА
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Операция по спасению котенка прошла успешно Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиОперация по спасению котенка прошла успешно Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В деревне Тархово Оленинского района Тверской области котенок забрался на дерево на высоту четверного этажа. Самостоятельно пушистик спуститься не смог и просидел на высоте два дня.

Достать его пытались местные жители, в том числе и дети. Чтобы предотвратить возможность травматизма ребят, взрослые обратились к спасателям.

С дерево котика сняли сотрудники пожарной части № 43.

- Благодаря слаженным действиям спасателей, операция завершилась успешно, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Напомним, что несколько дней назад в поселке Литвинки под Тверью спасатели сняли с дерева еще одного котенка. Малыш три дня просидел на высоте пятого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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