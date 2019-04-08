2019-04-08T11:52:28+03:00
Общество

Выросла стоимость проезда ещё на двух маршрутах Твери

Перевозчики теперь просят с пассажиров по 27 рублей
Виктория ФОМИНА
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В Твери с 8 апреля подорожал проезд еще на двух маршрутахВ Твери с 8 апреля подорожал проезд еще на двух маршрутахФото: Алексей КОПАЕВ
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В Твери с 8 апреля подорожал проезд еще на двух маршрутах. Теперь пассажиры маршруток №24 и 2 будут платить по 27 рублей за одну поездку (ранее проезд стоил 25 рублей).

Изменение стоимости проезда связано с удорожанием содержания транспорта. Перевозчик считает, что без повышения тарифа оснастить подвижный состав по новым требованиям невозможно. В этом году в автобусах должны появиться тахографы и онлайн-кассы, а также запланировано обновление автопарка.

В Тверском автотранспортном союзе сообщили, что увеличение стоимости проезда вполне законно. Согласно Федеральному закону № 220 «Об организации регулярных перевозок», вступивший в силу 11 января 2016 года перевозчики вправе самостоятельно ставить стоимость проезда при обслуживании маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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