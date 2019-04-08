2019-04-08T11:40:07+03:00
Общество

50 единиц "летней" спецтехники готовится выйти на дороги Твери

После 15 апреля планируется начать полноценную очистку городских улиц
Виктория ФОМИНА
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Техника готовится к работе Фото: администрация ТвериТехника готовится к работе Фото: администрация Твери
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Дорожники Твери завершают переход с зимнего на летний режим работы: проводится необходимое переоборудование техники. К работе подготовлено уже порядка 50 единиц техники: восемь подметально-уборочных, восемь поливомоечных машин, 12 тракторных щёток с возможностью увлажнения дорожного покрытия, а также дорожные машины «Broadway» и дорожные пылесосы «Johnston».

Пока на дороги выходит лишь часть этой техники и только в дверное время. Полноценная очистка улиц подразумевает, в частности, их промывку под давлением. Погодные условия пока не позволяют проводить такие работы, потому что ночью температура воздуха опускается ниже нуля градусов и вода может стать причиной гололедицы.

В администрации Твери сообщили, что в полном объёме уборочная техника заработает, когда установятся стабильные «плюсовые» ночные температуры. По предварительным прогнозам, это произойдет в середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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