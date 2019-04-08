Разбитые окна, трещины на стенах, сломанная мебель: прокуратура осмотрела одну из больниц Тверской области
В Бологовской районной больнице Тверской области прокуратура провела плановую проверку. В деятельности учреждения были выявлены многочисленные нарушения положений Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
В областной прокуратуре отметили, что здание больницы требует ремонта: в приемном покое есть протечки, а крыльцо находится в неудовлетворительном состоянии, некоторые отделения не приводили в порядок долгое время. Также в помещениях хирургического отделения стены в подтеках и трещинах, а линолеум местами порван, освещение тусклое, лампы в палатах без покрытия. В неврологическом и паллиативном отделениях были обнаружены двери, которые не соответствуют саннормам. В детском инфекционном отделении не было стекла в оконной раме, еще сантехническое оборудование было в неисправном состоянии, а мебель сломана.
Ремонта требует и пищевой блок. Там прогнили оконные рамы, отсутствует вытяжка, облицовочная плитка на стенах и на полу разбита.
Выявлены были нарушения в деятельности отделения «скорой».
По результатам проверки в марте 2019 года на имя главного врача больницы внесено представление. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение нарушений находится на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU