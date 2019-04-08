2019-04-08T11:14:28+03:00
Общество

Разбитые окна, трещины на стенах, сломанная мебель: прокуратура осмотрела одну из больниц Тверской области

Также выявлены нарушения в деятельности отделения «скорой»
Виктория ФОМИНА
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Устранение нарушений находится на контроле.Устранение нарушений находится на контроле.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Бологовской районной больнице Тверской области прокуратура провела плановую проверку. В деятельности учреждения были выявлены многочисленные нарушения положений Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

В областной прокуратуре отметили, что здание больницы требует ремонта: в приемном покое есть протечки, а крыльцо находится в неудовлетворительном состоянии, некоторые отделения не приводили в порядок долгое время. Также в помещениях хирургического отделения стены в подтеках и трещинах, а линолеум местами порван, освещение тусклое, лампы в палатах без покрытия. В неврологическом и паллиативном отделениях были обнаружены двери, которые не соответствуют саннормам. В детском инфекционном отделении не было стекла в оконной раме, еще сантехническое оборудование было в неисправном состоянии, а мебель сломана.

Ремонта требует и пищевой блок. Там прогнили оконные рамы, отсутствует вытяжка, облицовочная плитка на стенах и на полу разбита.

Выявлены были нарушения в деятельности отделения «скорой».

По результатам проверки в марте 2019 года на имя главного врача больницы внесено представление. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение нарушений находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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