Три серьёзные аварии с участием мотоциклистов произошли в выходные в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-08T10:21:45+03:00

Один водитель мототехники погиб, два других – госпитализированы с тяжелыми травмами

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За минувшие выходные в Тверской области произошло три ДТП, участниками которых стали мотоциклисты.

В субботу, 6 апреля, около 18:00 на улице Скворцова-Степанова в Твери столкнулись автомобиль «Renault Duster» и мотоцикл. Автомобилист, поворачивая налево, не уступил дорогу водителю мототехники, который ехал в прямом направлении. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия.

В воскресение, 7 апреля, на третьем километре дороги Каблуково-Забровье-Лисицкий бор водитель мопеда «Рейсер» по неустановленной причине вылетел с дороги в кювет. 49-летний водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что мужчина не имел водительских прав данной категории.

Также, 7 апреля около 11:30 49-летний водитель мотоцикла марки «ИЖ-7.107-010» не справился с управлением при движении по закругленному участку дороги на улице Захолынский проезд в Ржеве. Мотоцикл наехал на металлическое ограждение, перевернулся и вылетел за пределы проезжей части.

В момент ДТП водитель был в застегнутом мотошлеме. Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Освидетельствование на состояние опьянения проводилось, результат положительный.

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей двухколесной техники пользоваться шлемом и другим защитным оборудованием, а также строго следовать требованиям ПДД.

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей двухколесной техники пользоваться шлемом и другим защитным оборудованием Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU