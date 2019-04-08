Фестиваль сельских театральных коллективов впервые пройдёт в Тверской области
В Тверской области в рамках Года театра пройдет фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные подмостки». 13 апреля участники соберутся в Межпоселенческом культурно-досуговом центре Западнодвинского района. Мероприятия проходит при поддержке правительства Тверской области.
Основная цель фестиваля – подержать любительское театральное искусство на селе, выявить перспективные театральные коллективы и стимулировать их деятельность, а также обмен опытом и повышение профессионального мастерства.
Самодеятельные театральные коллективы покажет восемь спектаклей. Участвовать в фестивале будут коллективы из Торопецкого, Калининского, Пеновского, Западнодвинского, Старицкого, Торжокского и Лихославльского районов.
В рамках фестиваля состоится мастер-класс «Тренинг по мастерству актера».
ИСТОЧНИК KP.RU