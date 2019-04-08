2019-04-08T10:01:31+03:00
Звезды

Фестиваль сельских театральных коллективов впервые пройдёт в Тверской области

Творческие коллективы покажут восемь спектаклей
Виктория ФОМИНА
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В рамках фестиваля состоится мастер-класс «Тренинг по мастерству актера»В рамках фестиваля состоится мастер-класс «Тренинг по мастерству актера»Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области в рамках Года театра пройдет фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные подмостки». 13 апреля участники соберутся в Межпоселенческом культурно-досуговом центре Западнодвинского района. Мероприятия проходит при поддержке правительства Тверской области.

Основная цель фестиваля – подержать любительское театральное искусство на селе, выявить перспективные театральные коллективы и стимулировать их деятельность, а также обмен опытом и повышение профессионального мастерства.

Самодеятельные театральные коллективы покажет восемь спектаклей. Участвовать в фестивале будут коллективы из Торопецкого, Калининского, Пеновского, Западнодвинского, Старицкого, Торжокского и Лихославльского районов.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс «Тренинг по мастерству актера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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