Пожилой водитель погиб на дороге в Тверской области
Авария случилась в светлое время суток
Медики констатировали смерть водителяФото: Иван ВИСЛОВ
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По предварительной информации УГИБДД РФ по Тверской области, 6 апреля на 64 км дороги Торжок-Берново-Старица, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 63-летний мужчина. Трагическая авария случилась, когда на часах было около 18.30.
Полицейские сообщают, что 63-летний водитель водитель автомобиля Chery выбрал неправильную скорость движения, в результате чего автомобиль съехал в кювет с водой и опрокинулся.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель скончался до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU