Во время пожара в жилом доме в Тверской области погиб человек
Спасатели смогли потушить огонь за два часа
Загорелся жилой дом с печным отоплениемФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Крючково Лихославльского района Тверской области в ночь на 8 апреля загорелся жилой дом с печным отоплением. Информация о пожаре поступила спасателям около часа ночи.
На месте происшествия работали семь человек на двух единицах техники из отделения пожарно-спасательной части № 38.
В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что в 02:02 была объявлена локализация пожара, а еще через 40 минут - полная ликвидация. За это время огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В 03:20 на месте пожара был найден погибший, предположительно, мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU