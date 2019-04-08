Во время пожара в жилом доме в Тверской области погиб человек

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-08T09:28:47+03:00

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В поселке Крючково Лихославльского района Тверской области в ночь на 8 апреля загорелся жилой дом с печным отоплением. Информация о пожаре поступила спасателям около часа ночи.

На месте происшествия работали семь человек на двух единицах техники из отделения пожарно-спасательной части № 38.

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что в 02:02 была объявлена локализация пожара, а еще через 40 минут - полная ликвидация. За это время огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 03:20 на месте пожара был найден погибший, предположительно, мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU