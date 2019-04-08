2019-04-08T09:05:38+03:00
Общество

Рабочая неделя в Твери началась с временных отключений электроэнергии

Без света в дневное время останутся десятки домов
Виктория ФОМИНА
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Без света в дневное время останутся десятки домовБез света в дневное время останутся десятки домовФото: Мария ЛЕНЦ
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Рабочая неделя в Твери традиционно начинается с отключений электроэнергии. С 8 по 12 апреля без света останутся жители отдельных домов всех районов города, а также Калининского района. В это время энергетики будут проводить планово-предупредительные работы.

В понедельник, 8 апреля, электричество отключат с 09:00 до 16:00 в Заволжье на улицах Дьяконова и Борзовская, Песочном переулке и на станции Константиновка, а также в Московском районе с 14:00 до 16:00 в трех домах (№26,61 63) на улице Московской.

9 апреля работы также будут проходить только в Московском и Заволжском районах. 10 апреля к ним присоединится еще и Калининский район, а 11 апреля – и Центральный, и Пролетарский. 12 апреля света не будет только в Заволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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