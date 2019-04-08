Безработным жителям Тверской области предлагают более 200 видов общественных работ

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-08T08:09:52+03:00

Временный или сезонный вид занятости будет оплачиваться вне зависимости от пособий

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В Тверской области утвердили список оплачиваемых общественных работ, на которые могут трудоустроиться различные категории граждан. Это временный или сезонный вид трудовой деятельности на 2019 год.

Главное управление по труду и занятости населения региона выбрало около 200 работ, в которых задействованы все отрасли экономики.

Средства на оказание материальной поддержки безработным гражданам в период их участия в общественных работах заложены в бюджете Тверской области.

При участии безработных в общественных работах (если они имеют такой статус, и общественные работы не являются для них подходящими) пособие по безработице от 1 500 до 11 280 рублей продолжает выплачиваться ежемесячно. Также финансирование осуществляют работодатели и бюджетах муниципалитетов.

В 2018 году в общественных работах приняли участие более 1,2 тысяч граждан. Наиболее востребованные оказались направления: благоустройство, очистка и озеленение территорий, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, уборка помещений, посевные работы, слесарные, складские, погрузо-разгрузочные работы, оформление документов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU