Безработным жителям Тверской области предлагают более 200 видов общественных работ
В Тверской области утвердили список оплачиваемых общественных работ, на которые могут трудоустроиться различные категории граждан. Это временный или сезонный вид трудовой деятельности на 2019 год.
Главное управление по труду и занятости населения региона выбрало около 200 работ, в которых задействованы все отрасли экономики.
Средства на оказание материальной поддержки безработным гражданам в период их участия в общественных работах заложены в бюджете Тверской области.
При участии безработных в общественных работах (если они имеют такой статус, и общественные работы не являются для них подходящими) пособие по безработице от 1 500 до 11 280 рублей продолжает выплачиваться ежемесячно. Также финансирование осуществляют работодатели и бюджетах муниципалитетов.
В 2018 году в общественных работах приняли участие более 1,2 тысяч граждан. Наиболее востребованные оказались направления: благоустройство, очистка и озеленение территорий, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, уборка помещений, посевные работы, слесарные, складские, погрузо-разгрузочные работы, оформление документов и др.
ИСТОЧНИК KP.RU