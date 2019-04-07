2019-04-07T19:10:25+03:00
Общество

Таблички с братской могилы в Осташкове Тверской области не похищены, их отдали на реставрацию общественники

По информации одного из местных СМИ, таблички-надгробия переданы местному реставратору в районный Дом культуры
Виктория ТУШКОВА
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Плиты нуждались в реставрации, считают общественники. Фото: seligerlife.ruПлиты нуждались в реставрации, считают общественники. Фото: seligerlife.ru
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На днях в некоторых тверских СМИ появилась информация о пропаже с братского захоронения на старом кладбище Осташкова каменных табличек - надгробий с именами погибших воинов.

Выяснилось, что таблички, находившиеся не в лучшем состоянии, забрали на реставрацию представители военно-патриотического клуба "Память". Председатель клуба Алексей Шевчук лично собрал таблички и отдал их на реставрацию осташковскому художнику Александру Калинину в районный Дом культуры. Об этом сообщает местный портал Seligerlife.

По информации портала, Алексей Шевчук ни от кого своих намерений не скрывал, а военно-патриотический клуб под его руководством ведёт постоянную работу по сохранению и приведению в порядок захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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