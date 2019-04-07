Общежитие колледжа в Твери эвакуировали из-за возгорания

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-07T16:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре на улице 2-ой Грибоедова в общежитии колледжа имени героя Советского Союза Павла Кайкова поступило в МЧС сегодня, 7 апреля, в 14:56.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что на место пожара отправились отделения пожарно-спасательных частей города Твери, специализированная пожарно-спасательная часть, и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

По информации ТИА, находившихся в общежитии людей эвакуировали.Очевидцы предполагают, что загорелось постельное бельё одной из кроватей на втором этаже здания. Возгорание быстро ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU