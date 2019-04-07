2019-04-07T16:52:23+03:00
Происшествия

Общежитие колледжа в Твери эвакуировали из-за возгорания

Пожарные быстро справились с огнём
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
К общежития прибыли пожарные. Фото: tvernews.ruК общежития прибыли пожарные. Фото: tvernews.ru
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре на улице 2-ой Грибоедова в общежитии колледжа имени героя Советского Союза Павла Кайкова поступило в МЧС сегодня, 7 апреля, в 14:56.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что на место пожара отправились отделения пожарно-спасательных частей города Твери, специализированная пожарно-спасательная часть, и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

По информации ТИА, находившихся в общежитии людей эвакуировали.Очевидцы предполагают, что загорелось постельное бельё одной из кроватей на втором этаже здания. Возгорание быстро ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таблички с братской могилы в Осташкове Тверской области не похищены, их отдали на реставрацию общественники
Более 1300 деревьев уничтожил чёрный лесоруб из Осташкова Тверской области
Электричка столкнулась с внедорожником в Конаковском районе Тверской области
Более полутора миллиардов рублей на реализацию нацпроекта в сфере образования выделят Тверской области
Сегодня знаменитому тверскому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
Волонтёры-поисковики ищут жителя Башкортостана, который пропал, сев в электричку на Тверь
Межрегиональный семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России» пройдёт в Твери
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» в 10 утра стартует в Твери
О ночном гололёде предупреждает Госавтоинспекция Тверской области
Прочитать свои стихи и поделиться поэзией других авторов можно на «Литературной весне» в Твери
Конкурс патриотической песни «Салют Победы» стартовал в Тверской области
Выпивая с малознакомым мужчиной, жительница Твери лишилась смартфона
ЛГБТ-активисты обжаловали в Европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-парада в Тверской области
Стать Мисс Россия тверской красавице Татьяне Пачиско может помочь голосование в интернете
Полицейские задержали подозреваемого в сбыте полусинтетического наркотика в Тверской области
Фотоконкурс организует Осташковский краеведческий музей в Тверской области
Новой профессии обучат жителей Твери предпенсионного возраста, а некоторым даже дадут стипендию
Выставка фиалок проходит на выходных в Твери
8 и 9 апреля в Твери пройдет региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
Выставка, посвященная 100-летию Тверского промышленно-экономического колледжа, открывается в Твери
Дорогу «Торжок – Осташков» в Тверской области будут регенерировать
На переселение граждан из аварийного жилья Тверской области выделят ещё 240 миллионов рублей
Полицейские задержали мужчин, которые напали на таксиста в Тверской области
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца