2019-04-07T15:54:58+03:00
Происшествия

Электричка столкнулась с внедорожником в Конаковском районе Тверской области

Об аварии сообщают пользователи социальных сетей, на месте работали сотрудники МЧС
Виктория ТУШКОВА
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Фото с места аварии. Фото: группа "Подслушано Тверская область Тверь" vk.com/pod69Фото с места аварии. Фото: группа "Подслушано Тверская область Тверь" vk.com/pod69
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Сегодня, 7 апреля, около 9:50 в Конаково электричка протаранила внедорожник Мерседес. Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Лишь только по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает группа в социальной сети "Вконтакте" "Подслушано Тверская область Тверь". Пишут об аварии и в паблике "Подслушано в городе Конаково".

Информацию подтверждает Главное управление МЧС по Тверской области:

- В результате ДТП железнодорожное полотно не нарушено. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России – 5 человек и 2 единицы техники.

По словам очевидцев, находившихся в электричке, резкого торможения состав не делал, остановился плавно.

Фото с места аварии. Фото: группа "Подслушано Тверская область Тверь" vk.com/pod69

Фото с места аварии. Фото: группа "Подслушано Тверская область Тверь" vk.com/pod69

ИСТОЧНИК KP.RU

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