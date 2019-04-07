Волонтёры-поисковики ищут жителя Башкортостана, который пропал, сев в электричку на Тверь
Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова" (ВПСО "Сова") сообщает: пропал Хисамутдинов Магсум (Максим) Махасимович, 1976 года рождения, гражданин Башкортостана.
18 марта 2019 года в 5:32 мужчина сел на электричку из Бологое в направлении Твери. Известно, что он планировал добраться до Уфы. В настоящее время местонахождение неизвестно.
Пропавший худощавого телосложения, рост 170 см, волосы чёрные, глаза карие. Был одет в синюю болоневую куртку, серый джемпер, тёмные спортивные штаны, синюю шапку с поперечными полосками и чёрные ботинки (возможно, кроссовки).
При себе имел паспорт и смартфон "Huawei".
Волонтёрам необходима помощь в распространении информации. Всех, кому что-либо известно о попавшем, просят позвонить по телефонам: 8 909 269 59 40, 8 915 735 22 61 или обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU