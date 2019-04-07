Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» в 10 утра стартует в Твери
Всех желающих присоединиться ждут у памятника Пушкину в Городском саду
Возраст и уровень физической подготовки не важен – принять участие может каждыйФото: Ирина ТАРАСОВА
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Перед участниками акции стоит задача пройти 10 000 шагов и выложить фотографии с результатами шагомеров на страницах акции в соцсетях.
Возраст и уровень физической подготовки не важен – принять участие может каждый. Главное – не забудьте зарегистрироваться.
В Твери акция стартует 7 апреля в 10:00 у памятника Пушкину в Городском саду.
Жителям предлагают пройти утвержденный маршрут через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую.
Маршрут составит примерно семь километров.
ИСТОЧНИК KP.RU