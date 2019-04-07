2019-04-07T10:21:31+03:00
Наука

Межрегиональный семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России» пройдёт в Твери

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты в области информационных технологий
Виктория ТУШКОВА
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Объёмы электронной информации сегодня растут по экспонентеОбъёмы электронной информации сегодня растут по экспонентеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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10 апреля в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России».

Объёмы электронной информации сегодня растут по экспоненте, увеличивается многообразие форматов, цифровых объектов, быстро сменяются технологии и программное обеспечение. В это время в России отсутствует инфраструктура, необходимая для сохранения электронной информации, и даже не сформирована сама философия её долговременного сохранения – отмечают организаторы. У нас пока нет ни нормативной правовой базы, ни выстроенной политики, реализация которой вела бы к созданию такой базы.

Программа семинара предусматривает выявление и обсуждение проблем и решений в сфере долгосрочного сохранения цифровой информации

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты в области информационных технологий в сфере культуры, науки, образования, связи и коммуникаций. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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