Межрегиональный семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России» пройдёт в Твери
10 апреля в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России».
Объёмы электронной информации сегодня растут по экспоненте, увеличивается многообразие форматов, цифровых объектов, быстро сменяются технологии и программное обеспечение. В это время в России отсутствует инфраструктура, необходимая для сохранения электронной информации, и даже не сформирована сама философия её долговременного сохранения – отмечают организаторы. У нас пока нет ни нормативной правовой базы, ни выстроенной политики, реализация которой вела бы к созданию такой базы.
Программа семинара предусматривает выявление и обсуждение проблем и решений в сфере долгосрочного сохранения цифровой информации
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты в области информационных технологий в сфере культуры, науки, образования, связи и коммуникаций. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.
ИСТОЧНИК KP.RU