2019-04-06T20:12:59+03:00
Общество

О ночном гололёде предупреждает Госавтоинспекция Тверской области

Внимательными и осторожными советуют быть не только автомобилистам, но и пешеходам
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными в плохих погодных условияхВодителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными в плохих погодных условияхФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Ночью с 06 на 07 апреля на территории региона температура может опуститься до -5, ожидаются гололёдные явления - сообщает управление ГИБДД Тверской области со ссылкой на тверской Гидрометцентр. .

Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования.

Обращаясь к пешеходам, госавтоинспекторы напоминают, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. А потому выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю заметить пешехода заранее - очень опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочитать свои стихи и поделиться поэзией других авторов можно на «Литературной весне» в Твери
Конкурс патриотической песни «Салют Победы» стартовал в Тверской области
Выпивая с малознакомым мужчиной, жительница Твери лишилась смартфона
ЛГБТ-активисты обжаловали в Европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-парада в Тверской области
Стать Мисс Россия тверской красавице Татьяне Пачиско может помочь голосование в интернете
Полицейские задержали подозреваемого в сбыте полусинтетического наркотика в Тверской области
Фотоконкурс организует Осташковский краеведческий музей в Тверской области
Новой профессии обучат жителей Твери предпенсионного возраста, а некоторым даже дадут стипендию
Выставка фиалок проходит на выходных в Твери
8 и 9 апреля в Твери пройдет региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
Выставка, посвященная 100-летию Тверского промышленно-экономического колледжа, открывается в Твери
Дорогу «Торжок – Осташков» в Тверской области будут регенерировать
На переселение граждан из аварийного жилья Тверской области выделят ещё 240 миллионов рублей
Полицейские задержали мужчин, которые напали на таксиста в Тверской области
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца