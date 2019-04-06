О ночном гололёде предупреждает Госавтоинспекция Тверской области

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-06T20:12:59+03:00

Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными в плохих погодных условиях Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Внимательными и осторожными советуют быть не только автомобилистам, но и пешеходам

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Ночью с 06 на 07 апреля на территории региона температура может опуститься до -5, ожидаются гололёдные явления - сообщает управление ГИБДД Тверской области со ссылкой на тверской Гидрометцентр. .

Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования.

Обращаясь к пешеходам, госавтоинспекторы напоминают, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. А потому выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю заметить пешехода заранее - очень опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU