О ночном гололёде предупреждает Госавтоинспекция Тверской области
Ночью с 06 на 07 апреля на территории региона температура может опуститься до -5, ожидаются гололёдные явления - сообщает управление ГИБДД Тверской области со ссылкой на тверской Гидрометцентр. .
Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования.
Обращаясь к пешеходам, госавтоинспекторы напоминают, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. А потому выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю заметить пешехода заранее - очень опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU