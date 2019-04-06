Прочитать свои стихи и поделиться поэзией других авторов можно на «Литературной весне» в Твери

СЕГОДНЯ 19:10 2019-04-06T19:10:09+03:00

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Организаторы литературной встречи предлагают всем желающим окунуться в волшебный мир прозы и поэзии. Пришедшим предоставят возможность прочитать свои произведения, а также одно из любимых стихотворений другого автора в соответствии с темой – «Литературная весна». Можно будет и просто послушать.

«Литературная весна» состоится 7 апреля в 15:00 в Славянском зале библиотеки имени Горького. Чтобы поучаствовать в чтениях позвоните по телефону 34-38-00, и назовите произведение, которое хотите прочитать на вечере, его жанр и причастность к теме.

ИСТОЧНИК KP.RU