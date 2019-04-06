2019-04-06T18:10:09+03:00
Звезды

Конкурс патриотической песни «Салют Победы» стартовал в Тверской области

После трёх отборочных выступлений конкурсанты споют на гала-концерте
Виктория ТУШКОВА
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Гала-концерт регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» пройдёт в Твери 21 апреляГала-концерт регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» пройдёт в Твери 21 апреляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Начались отборочные этапы регионального конкурса патриотической песни «Салют Победы». Конкурс проводится Тверским областным Домом народного творчества в рамках одноимённого фестиваля, посвящённого 75-летию Великой Победы.

Всего состоится три отборочных этапа. 6 апреля прослушивания состоялись в Нелидовском городском округе. Завтра, 7 апреля, конкурсантов ждут в Весьегонском районном доме культуры. И третий отборочный этап состоится 14 апреля в Твери на сцене областного Дома народного творчества.

Гала-концерт регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» пройдёт в Твери 21 апреля - сообщает областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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