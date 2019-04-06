Выпивая с малознакомым мужчиной, жительница Твери лишилась смартфона
В полицию с сообщением о краже мобильного телефона стоимостью 7000 рублей обратилась 49-летняя жительница Твери.
Как выяснили полицейские, в день происшествия заявительница выпивала у себя в квартире в компании малознакомого мужчины. Хозяйка уснула, а её гость похитил телефон и ушёл.
Сотрудники уголовного розыска поговорили с соседями и другими возможными свидетелями.Эксперты изучили следы рук и обуви предполагаемого преступника.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель. От фигуранта получены признательные показания. Похищенный смартфон злоумышленник успел продать, а вырученные деньги потратить по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области.- Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU