Выпивая с малознакомым мужчиной, жительница Твери лишилась смартфона

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-06T16:31:13+03:00

Злоумышленника нашли, но телефон вернуть уже не получится

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В полицию с сообщением о краже мобильного телефона стоимостью 7000 рублей обратилась 49-летняя жительница Твери.

Как выяснили полицейские, в день происшествия заявительница выпивала у себя в квартире в компании малознакомого мужчины. Хозяйка уснула, а её гость похитил телефон и ушёл.

Сотрудники уголовного розыска поговорили с соседями и другими возможными свидетелями.Эксперты изучили следы рук и обуви предполагаемого преступника.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель. От фигуранта получены признательные показания. Похищенный смартфон злоумышленник успел продать, а вырученные деньги потратить по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области.- Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU