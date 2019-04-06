2019-04-06T12:42:43+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в сбыте полусинтетического наркотика в Тверской области

Сейчас стражи порядка выясняют, где и при каких обстоятельствах был приобретен данный наркотик
Виктория ТУШКОВА
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФВ отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Отрабатывая оперативную информацию, нелидовские сотрудники наркоконтроля установили факт сбыта наркотического вещества, полусинтетического опиоида, местному жителю.

- Оперативниками установлено, что продажу запрещенного вещества совершил 37-летний житель города Нелидово. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области. - Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Фигурант задержан, сейчас он находится в изоляторе. Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах был приобретен данный наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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