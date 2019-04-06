Новой профессии обучат жителей Твери предпенсионного возраста, а некоторым даже дадут стипендию

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-06T10:05:55+03:00

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Центр занятости населения города Твери предлагает всем горожанам предпенсионного возраста бесплатно пройти дополнительное обучение профессиям, востребованным на рынке труда – сообщает администрация Твери. В категорию граждан предпенсионного возраста относят людей, которым до пенсии осталось не более пяти лет.

Оплата учебных программ производится за счёт регионального и федерального бюджетов. А незанятым ещё и дадут стипендию - 11 280 рублей.

Объём образовательных программ составляет от 16 до 500 часов, обучение будет длиться не более шести месяцев. Возможно обучение в вечернее время, по выходным и дистанционное обучение.

Для участия в программе необходимо обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, кабинеты 204, 213. При себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документы об образовании или квалификации. Телефон для справок: (4822) 34-77-69.

ИСТОЧНИК KP.RU