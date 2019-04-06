2019-04-06T08:44:30+03:00
Общество

Выставка фиалок проходит на выходных в Твери

На нежные фиалки и другие комнатные цветы приглашают полюбоваться всех желающих
Виктория ТУШКОВА
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Гибридных видов фиалок существует невероятное количествоГибридных видов фиалок существует невероятное количествоФото: Вероника ГУРИНА
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6 и 7 апреля с 11.00 до 16.00 клуб «Фиалки Твери» приглашает любителей-цветоводов в актовый зал на очередной «Цветочный weekend в библиотеке» - сообщает Тверская областная библиотека имени Горького.

В программе мероприятия пришедших ждёт выставка фиалок и других комнатных растений, консультации опытных селекционеров и книжная выставка. Если появится желание, то посетители смогут приобрести приглянувшиеся растения.

Подробности можно узнать по телефону в Твери 34 70 94.

СПРАВКА КП:

Фиалка комнатная или Сенполия — многолетнее травянистое компактное растение с красивыми разноцветными цветами. Насчитывается несколько тысяч гибридных видов фиалок.

Название сенполия цветок получил в честь цветовода и коллекционера орхидей Ульриха фон Сен-Поля. Странствуя в XIX веке по африканским джунглям, он обнаружил неизвестный тогда цветок, который и был назван в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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