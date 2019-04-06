2019-04-06T11:28:12+03:00
Звезды

Фотоконкурс организует Осташковский краеведческий музей в Тверской области

Творческое соревнование пройдёт с 10 по 13 апреля
Виктория ТУШКОВА
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Осташковский краеведческий музей. Фото: группа музея vk.com/club113877753Осташковский краеведческий музей. Фото: группа музея vk.com/club113877753
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Фотоконкурс среди образовательных организаций Осташковского городского округа «Дети в музее» пройдёт в три этапа. По итогам определят 24 победителей - по три в каждой номинации: «Дети в музее», «Наша дружная семья», «Селфи в музее», «Неожиданный ракурс», «Забавный кадр», «Я маленький фотограф», «Есть такая профессия», «Ретро».

13 апреля в выставочном зале музея в 14:00 состоится церемония награждения. Победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами. Все участники получат сертификаты сертификатами.

Адрес музея: г. Осташков, ул. Володарского, д.19

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (48235) 5-16-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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