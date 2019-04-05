Дорогу «Торжок – Осташков» в Тверской области будут регенерировать

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-05T19:52:15+03:00

Автодорогу отремонтируют в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Дорога регионального значения «Торжок – Осташков» является ключевым туристическим маршрутом в Осташковский район - к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, Истоку Волги. По информации регионального правительства, дорогу отремонтируют по технологии регенерации. Это подразумевает переработку старого асфальтобетона с восстановлением его свойств. Существующее покрытие срежут, после чего уложат три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

В 2017 году по этой технологии отремонтировали участок региональной автодороги от трассы М10 «Россия» до города Конаково.

Также в рамках нацпроекта в 2019 году отремонтируют участки дорог «Осташков – Селижарово – Ржев» (более 30 км), «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» (25 км), «Красномайский - Фирово» (около 23 км). Федеральная казна выделила на это 1, 250 млрд рублей, и более 760 млн рублей – софинансировал областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU