На переселение граждан из аварийного жилья Тверской области выделят ещё 240 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-05T19:32:53+03:00

За 7 лет планируется переселить более 4700 человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В этом году регион получит дополнительно из федерального бюджета более 239,2 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

Всего на реализацию программы переселения в тверском регионе в 2019-2025 годах будет направлено порядка 3,8 млрд рублей: свыше 3,3 млрд рублей из федерального, около 520 млн рублей из регионального бюджета. За 7 лет планируется переселить более 4700 человек из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года - сообщает областное правительство.

С 2013 по 2018 годы в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сообщается, что это позволило расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU