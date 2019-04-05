2019-04-05T19:04:13+03:00
Происшествия

Полицейские задержали мужчин, которые напали на таксиста в Тверской области

Мужчины ограбили водителя и уехали на его машине
Виктория ФОМИНА
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В отношении мужчин возбуждено уголовное делоВ отношении мужчин возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области задержали мужчин, которые напали на таксиста. На след предполагаемых преступников вышли сотрудники ГУ МВД России совместно с коллегами из Тверской области.

Таксист обратился в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району. Он рассказал, что ночью подвозил двух молодых людей. Ехали они из Твери в Завидово. Пассажиры стали угрожать водителю ножом и требовать деньги. В итоге злоумышленники ограбили автомобилиста, высадили его из автомашины и скрылись на ней с места происшествия.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники установлены и задержаны сотрудниками полиции на съемной квартире в Москве. Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 28-летний житель Тверской области и 45-летний житель столицы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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