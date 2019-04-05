Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
В Твери в четверг, 4 апреля, прошло гала-представление фестиваля детского творчества «Все люди на большой планете должны всегда дружить». На сцене во Дворце творчества детей и молодежи выступили участники более 70 коллективов.
Фестиваль проводился в четырех номинациях:
- хоровые коллективы образовательных учреждений города;
- хореография (современная, народная, классическая, бальная);
- вокал (хоровой коллектив, ансамбль, отдельные исполнители);
- инструментальная группа (свыше четырех участников).
В администрации Твери рассказали, что сначала был конкурсный отбор номеров и выявлений финалистов. Жюри оценивало эстетическую выразительность, воплощение художественного образа, мастерство исполнения, костюмы и артистизм у юных артистов.
На заключительный этап фестиваля вышли более 25 творческих номеров.
ИСТОЧНИК KP.RU