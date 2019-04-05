2019-04-05T18:05:11+03:00
Звезды

Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери

Свыше 25 творческих номеров попали в финал праздника «Все люди на большой планете должны всегда дружить»
Виктория ФОМИНА
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На заключительный этап фестиваля вышли более 25 творческих номеров Фото: администрация ТвериНа заключительный этап фестиваля вышли более 25 творческих номеров Фото: администрация Твери
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В Твери в четверг, 4 апреля, прошло гала-представление фестиваля детского творчества «Все люди на большой планете должны всегда дружить». На сцене во Дворце творчества детей и молодежи выступили участники более 70 коллективов.

Фестиваль проводился в четырех номинациях:

- хоровые коллективы образовательных учреждений города;

- хореография (современная, народная, классическая, бальная);

- вокал (хоровой коллектив, ансамбль, отдельные исполнители);

- инструментальная группа (свыше четырех участников).

В администрации Твери рассказали, что сначала был конкурсный отбор номеров и выявлений финалистов. Жюри оценивало эстетическую выразительность, воплощение художественного образа, мастерство исполнения, костюмы и артистизм у юных артистов.

На заключительный этап фестиваля вышли более 25 творческих номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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