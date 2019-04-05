2019-04-05T17:26:53+03:00
Общество

Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца

Родители каждый месяц получают по 10625 рублей
Виктория ФОМИНА
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Общая сумма выплат с начала года составила более 54,5 млн рублейОбщая сумма выплат с начала года составила более 54,5 млн рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области уже 2501 семья получает поддержку в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Выплаты родителям перечисляются каждый месяц. Размер пособия был установлен в 2018 году и составил 10625 рублей.

Общая сумма выплат с начала года составила более 54,5 млн рублей. Всего в 2019 году региону из федеральной казны на эти цели направлено порядка 511 млн рублей.

Выплаты положены семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года планку планируется поднять до двух прожиточных минимумов на члена семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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