Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца
Родители каждый месяц получают по 10625 рублей
Общая сумма выплат с начала года составила более 54,5 млн рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области уже 2501 семья получает поддержку в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Выплаты родителям перечисляются каждый месяц. Размер пособия был установлен в 2018 году и составил 10625 рублей.
Общая сумма выплат с начала года составила более 54,5 млн рублей. Всего в 2019 году региону из федеральной казны на эти цели направлено порядка 511 млн рублей.
Выплаты положены семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года планку планируется поднять до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU