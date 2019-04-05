Мужчина остановил двигающуюся без водителя машину с детьми в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-05T16:51:35+03:00

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В Тверской области мужчина остановил двигающуюся без водителя машину. 31 марта около 14:40 припаркованный автомобиль "ВАЗ 2115" начал движение задним ходом в сторону оживленной дороги. В салоне в этот момент были дети. На помощь ребятам бросился прохожий.

Мужчина подбежал, открыл дверь и успел запрыгнуть в машину. Он попытался остановить автомобиль, дернув за ручник, но это не помогло. Тогда мужчина принудительно надавил ручку переключения коробки передач в сторону первой передачи.

- Остановив машину, начал давить на сигнал пытаясь найти владельца автомобиля, владелец так и не вышел... - рассказывает герой в соцсетях.

Позже оказалось, что водитель автомобиля - женщина средних лет. Она пояснила, что машину оставила заведенной вместе с детьми, а сама ушла в магазин.

Прохожий рассказал, что удар в машину пришелся бы как раз бы в боковую часть, где сидели дети.

ИСТОЧНИК KP.RU