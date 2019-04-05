2019-04-05T16:51:35+03:00
Общество

Мужчина остановил двигающуюся без водителя машину с детьми в Тверской области

Автомобиль задним ходом поехал в сторону оживленной дороги
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Автомобиль задним ходом поехал в сторону оживленной дорогиАвтомобиль задним ходом поехал в сторону оживленной дорогиФото: Сергей Грачёв
Изменить размер текста:

В Тверской области мужчина остановил двигающуюся без водителя машину. 31 марта около 14:40 припаркованный автомобиль "ВАЗ 2115" начал движение задним ходом в сторону оживленной дороги. В салоне в этот момент были дети. На помощь ребятам бросился прохожий.

Мужчина подбежал, открыл дверь и успел запрыгнуть в машину. Он попытался остановить автомобиль, дернув за ручник, но это не помогло. Тогда мужчина принудительно надавил ручку переключения коробки передач в сторону первой передачи.

- Остановив машину, начал давить на сигнал пытаясь найти владельца автомобиля, владелец так и не вышел... - рассказывает герой в соцсетях.

Позже оказалось, что водитель автомобиля - женщина средних лет. Она пояснила, что машину оставила заведенной вместе с детьми, а сама ушла в магазин.

Прохожий рассказал, что удар в машину пришелся бы как раз бы в боковую часть, где сидели дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца
В Твери уничтожили более 3,5 килограммов санкционного сыра
Трое мужчин в Тверской области занимались незаконной охотой
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников
Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области
20-летний парень-рецидивист угнал у отца машину в Тверской области
Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери
Налог на землю под гаражами и автокооперативами в Твери снижать не будут
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери
Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями
Вокально-танцевальная студия «Золотая маниста» отметит свой юбилей двумя концертами в Твери
Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области
В Тверской области чиновница заключила договор на перевозку сотрудников со своей родственницей
Жители Твери смогут обменяться интересными кадрами на "Фотосушке"
Дороги в Твери должны отремонтировать до октября
Сильнейшие спортсмены Твери соберутся на чемпионате города по плаванию
Сточные воды без очистки сбрасывались в озеро Тверской области
Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области
В Тверской области по-прежнему дорожают овощи