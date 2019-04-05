2019-04-05T16:27:33+03:00
Общество

В Твери уничтожили более 3,5 килограммов санкционного сыра

Предпринимателя, торговавшего "санкционкой", оштрафовали
Виктория ТУШКОВА
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В отношении индивидуального предпринимателя, продававшего сыр, возбудили административные делаВ отношении индивидуального предпринимателя, продававшего сыр, возбудили административные делаФото: Евгения САВИНА
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Центральный рынок областной столицы с проверкой посетили специалисты Тверской межрайонной транспортной прокуратуры, таможни и регионального Россельхознадзора.

Проверяющие обнаружили санкционный продукт: 3,7 килограмма сыра «Дорблю» производства Германии.

Деликатес был изъят и уничтожен. В отношении индивидуального предпринимателя, продававшего сыр, возбудили административные дела (ст. 16.21 «Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза» и ст. 14.2 «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством») и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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