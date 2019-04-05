Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-05T16:02:39+03:00

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В пятницу, 5 апреля, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 7 апреля включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, но за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель рискует на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам и проявить свою гражданскую позицию, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU